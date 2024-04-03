В Воронежской области неизвестный водитель снес стоящий школьный автобус

Во вторник, 2 апреля, в 15.15 72-летний водитель школьного автобуса в Воронежской области развез детей и, возвращаясь к месту стоянки, остановился на обочине дороги «с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань». В этот момент в автобус на полном ходу влетала «Ауди-А6».