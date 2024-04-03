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В Воронежской области неизвестный водитель снес стоящий школьный автобус

Под Воронежем водитель «Ауди» протаранил школьный автобус и сбежал.

Во вторник, 2 апреля, в 15.15 72-летний водитель школьного автобуса в Воронежской области развез детей и, возвращаясь к месту стоянки, остановился на обочине дороги «с. Нижнедевицк — с. Скупая Потудань». В этот момент в автобус на полном ходу влетала «Ауди-А6».

Испугавшись последствий ДТП, водитель иномарки выскочил из салона и сбежал с места. По счастливой случайности в салоне автобуса не было детей, и никто не пострадал. Лишь транспортные средства получили вмятины.

На место ДТП прибыли инспекторы, которые зафиксировали обстоятельства происшествия и приступили к поискам сбежавшего виновника ДТП.