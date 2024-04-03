В Прикамье простятся с погибшим в спецоперации Дмитрием Лунеговым

В зоне спецоперации погиб 39-летний Дмитрий Лунегов из Кудымкара. Мужчина служил по контракту. В администрации округа не назвали точную дату смерти бойца.
— В нашей памяти Дмитрий Иванович навсегда останется мужественным и героическим защитником. Вечная память герою, — прокомментировали в местной мэрии.
Прощание с Дмитрием Лунеговым состоится 4 апреля по адресу: г. Кудымкар, ул. Коркиных, 11 А. В этот же день в другом населенном пункте Прикамья пройдут похороны еще одного бойца СВО — в Суксуне простятся с Дмитрием Лобашевым, служившим по контракту.