В Прикамье простятся с погибшим в спецоперации Дмитрием Лунеговым

Прощание с Дмитрием Лунеговым состоится 4 апреля по адресу: г. Кудымкар, ул. Коркиных, 11 А. В этот же день в другом населенном пункте Прикамья пройдут похороны еще одного бойца СВО — в Суксуне простятся с Дмитрием Лобашевым, служившим по контракту.