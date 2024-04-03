Воронежцы запустили салют во время опасности атаки БПЛА

— Из-за таких умников стекла от салютов бьются и пожары начинаются. В Воронеже, кстати, так и сгорела одна квартира примерно в том же районе. Хотите праздника — за город уезжайте. Самая бесполезная человеческая развлекуха, — отметил один из пользователей соцсетей.