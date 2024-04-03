Воронежцы запустили салют во время опасности атаки БПЛА

Вечером вторника, 2 апреля, воронежцы в социальных сетях сообщили, что во дворе дома на улице Туполева в Левобережном районе города местные жители запустили салют.
В этот вечер в регионе объявили опасность атаки беспилотных воздушных судов. Отбой был дан в 23:30.
В комментариях под публикацией мнения воронежцев на счет ситуации разделились. Одни настаивают на том, что люди имеют право отмечать праздники на свое усмотрение. Другие местные жители остались недовольны.
— Из-за таких умников стекла от салютов бьются и пожары начинаются. В Воронеже, кстати, так и сгорела одна квартира примерно в том же районе. Хотите праздника — за город уезжайте. Самая бесполезная человеческая развлекуха, — отметил один из пользователей соцсетей.
Воронежцы рассказали, что в этот вечер салюты запускали на Беговой и на улице Хользунова.
— Понимаю, праздника хочется, но в такое неспокойное время это пока зря, — считает жительница Воронежа.
РИА «Воронеж» рассказывало, что вечером 2 апреля дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов в соседних с Воронежской областью регионах.