Суд продлил арест российско-американской гражданке по делу о госизмене

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга до 5 июля продлил меру пресечения российско-американской гражданке Ксении Карелиной, арестованной за госизмену, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Карелиной вчера, 2 апреля, продлили срок содержания под стражей до 5 июля 2024 года», — сказала собеседница агентства, уточнив, что было удовлетворено ходатайство старшего следователя УФСБ.
Ранее ФСБ России информировала, что в Екатеринбурге пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство России и США, причастной к оказанию финансовой помощи Украине, ее обвинили в госизмене и арестовали. По версии следствия, Карелина отправляла деньги на покупку для украинской армии предметов тактической медицины, экипировки, средств поражения и боеприпасов.
Карелина обжаловала свой арест в Свердловском областном суде, но безуспешно — фигурантка оставалась под стражей по 6 апреля включительно. Адвокат Карелиной Федор Акчермышев отмечал, что просил для подзащитной более мягкую меру — домашний арест.