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ВС РФ уничтожили ангар для хранения беспилотников и склад вооружения ВСУ

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили за сутки ангар для хранения беспилотников и склад вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», — говорится в сообщении.