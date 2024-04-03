ВС РФ уничтожили ангар для хранения беспилотников и склад вооружения ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки уничтожены ангар для производства и хранения беспилотных летательных аппаратов, склад вооружения, а также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе», — говорится в сообщении.