Силы ПВО РФ за сутки сбили 164 украинских БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 164 украинских беспилотника, а также две управляемые авиационные бомбы JDAM.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», — говорится в сообщении.