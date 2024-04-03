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Силы ПВО РФ за сутки сбили 164 украинских БПЛА

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за прошедшие сутки сбили 164 украинских беспилотника, а также две управляемые авиационные бомбы JDAM.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 164 украинских беспилотных летательных аппарата и две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США», — говорится в сообщении.