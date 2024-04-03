ВСУ потеряли за сутки на донецком направлении до 390 человек

Подразделения Южной группировки российских войск заняли более выгодные рубежи на этом направлении и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 53-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 241-й бригады теробороны в районах Часова Яра, Курдюмовки и Красногоровки Донецкой Народной Республики.
«Также отражены 10 контратак формирований 81-й аэромобильной, 10-йгорно-штурмовой, 67-й, 72-ймеханизированных бригад ВСУ и 4-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Берестовое, Красное, Богдановка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины: “Козак” и MaxPro, а также 19 автомобилей», — добавили в ведомстве.