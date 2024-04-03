ВС России улучшили положение на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям противника и отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й, 59-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Кирово, Водяное, Бердычи и Тоненькое Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 305 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицу М777 производства США, орудие Д-20, гаубицы Д-30 и самоходную артиллерийскую установку “Гвоздика”, — уточнили в министерстве.