Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Нестерянка Запорожской области и Республиканец Херсонской области. Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка AS-90 Braveheart производства Великобритании, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30», — говорится в сообщении.