В Перми эвакуировали учащихся и работников двух школ и одного лицея

«Как сообщили в городском департаменте образования, в разных школах проходят тренировки по эвакуации педагогического персонала и учащихся при получении различных вводных о возможных угрозах, например, при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — добавили в минтербезе Прикамья.