В Перми эвакуировали учащихся и работников двух школ и одного лицея

Эвакуация учеников и педагогического персонала прошла в двух школах и одном лицее в Перми.
Утром 3 апреля в социальных сетях стали появляться сообщения об эвакуациях в пермских учебных заведениях. В частности, пермяки рассказали о пожарной тревоге в новом корпусе школы № 82.
В министерстве территориальной безопасности Пермского края смогли прояснить ситуацию. По данным ведомства, в школах проводились плановые учебные эвакуации. Они прошли в школе № 30, школе № 82 и лицее № 10.
«Как сообщили в городском департаменте образования, в разных школах проходят тренировки по эвакуации педагогического персонала и учащихся при получении различных вводных о возможных угрозах, например, при возникновении пожара или чрезвычайных ситуаций. Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — добавили в минтербезе Прикамья.
В ведомстве призвали граждан сохранять спокойствие и доверять только информации из официальных источников.