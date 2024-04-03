Сообщения об угрозе вспышки холеры в Воронеже назвали фейком

Воронежцы стали получать в мессенджерах сообщения об угрозе вспышки холеры в результате биологической диверсии. В них говорится, что холерная палочка может появиться в воде, и что «смертей будет больше, чем от ковида». Соответствующие документы якобы пришли в БСМП № 1.