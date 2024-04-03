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Сообщения об угрозе вспышки холеры в Воронеже назвали фейком

Такие злонамеренные вбросы ЦИПсО особенно часто появляются весной и осенью.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы стали получать в мессенджерах сообщения об угрозе вспышки холеры в результате биологической диверсии. В них говорится, что холерная палочка может появиться в воде, и что «смертей будет больше, чем от ковида». Соответствующие документы якобы пришли в БСМП № 1.

На самом деле никаких угроз населению нет, а все сообщения об этом — вбросы украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО), предупреждает tg-канал «Война с фейками. Воронежская область» в среду, 3 апреля.

Администраторы канала напомнили, что слухи про холеру — один из самых долгоиграющих вбросов, который появляется время от времени в разных городах.

— Никаких реальных угроз населению, конечно же, нет. На официальных ресурсах власти и медики не сообщают ничего подобного. Поэтому не стоит помогать ЦИПсО, которые стоят за рассылкой и распространять фейк. Подобные вбросы особенно часто появляются в весенний и осенний период, — пишет tg-канал.

Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что в чатах получила распространение фейковая информация о взрывоопасных предметах, которые якобы оставляют на улицах города украинские диверсанты. Речь ведется о телефонах, кошельках, планшетах, блокнотах, а также о коробках, мячах и игрушках. Новую волну сообщений украинский ЦИПсО запустил после теракта в «Крокус Сити Холле».