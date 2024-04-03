Житель Гомеля приговорен к 10 годам колонии усиленного режима за продажу психотропов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Рогачевского района вынес приговор жителю Гомеля, который создал интернет-магазин по продаже опасных психотропов, закупал наркотики за границей и реализовывал в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Гомельской области.



Прокуратура Рогачевского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего гомельчанина. Он обвинялся в незаконных с целью сбыта приобретении, хранении и перевозке особо опасного психотропного вещества в крупном размере, а также в их незаконном перемещении через белорусскую границу.



Следствие установило, что мужчина, желая заработать, в июле 2023 года создал интернет-магазин по продаже психотропных веществ. Для реализации своего преступного умысла он перед выездом в Россию через маркетплейс приобретал крупные партии альфа-PVP для перепродажи. За товаром ездил на автомобиле Skoda Rapid, который принадлежал теще. После возвращения домой преступник заезжал в лесной массив на территории Гомельского района вблизи агрогородка Урицкое, где в определенном месте у него хранились весы, пакеты, изолента и ножницы. После расфасовки товара в пакетики по 0,5 г наркозакладчик раскладывал психотроп в тайники на территории Гомеля, а после размещал объявления о продаже наркотика на странице своего магазина. В ноутбуке преступник хранил фотографии с датами создания закладок и координатами их нахождения. Стоимость одного пакетика составляла от Br75 до Br80.



В сентябре 2023 года, возвращаясь в очередной раз в Беларусь, преступник был остановлен и задержан сотрудниками ГАИ на территории Рогачевского района. При осмотре автомобиля под капотом правоохранители обнаружили сверток массой около 200 г, содержимым которого, по заключению судебного эксперта, являлось особо опасное психотропное вещество альфа-PVP.



С учетом представленных государственным обвинителем доказательств суд Рогачевского района вынес обвинительный приговор. На основании ч.3 ст. 328 и ч.2 ст.328−1 УК мужчине по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 500 базовых величин (Br20 тыс.). Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке. −0-