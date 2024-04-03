Проукраинский диверсант получил срок за поджоги на ж/д в Челябинске

Источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснил, что в 2023 году в Челябинске мужчина поджег два релейных шкафа на 35-м километре перегона Чурилово — пост Восточный. Ранее Центральный райсуд Челябинска уточнял, что обвиняемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.