Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии

За последние два года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах России, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в январе 2024 года. За дискредитацию российской армии было заведено 81 уголовное дело, добавил он.