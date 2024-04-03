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Доцента ПГУПС оштрафовали по делу о дискредитации армии

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 30 тыс. руб. доцента Петербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) Дмитрия Буракова, сообщила РБК Объединенная пресс-служба судов города.

Источник: dimasss_bdsw

Буракова задержали 3 апреля. Его обвинили в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях). По данным суда, Бураков 5 марта 2024 года разместил на своей странице во «ВКонтакте» информационные материалы, дискредитирующие российские войска.

«Фонтанка» выяснила, что на фото профиля доцента во «ВКонтакте» стоит трезубец на фоне украинского флага. Это фото находится там с 1 марта 2014 года.

За последние два года Следственный комитет возбудил 273 уголовных дела за распространение ложной информации о Вооруженных силах России, рассказал председатель ведомства Александр Бастрыкин в январе 2024 года. За дискредитацию российской армии было заведено 81 уголовное дело, добавил он.

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