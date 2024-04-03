Вместе с женой воспитывал двоих детей. Односельчане знали его как добродушного, отзывчивого человека. В последние годы он занимался самбо, вел общественную работу. В зону СВО ушел в октябре 2022 года, в звании старший сержант служил заместителем командира взвода. Героически погиб при исполнении воинского долга.