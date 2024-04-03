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Житель Самарской области Алексей Алексанов герои­чески погиб в зоне СВО

Об этом сообщил глава Кинельского района Юрий Жидков 2 апреля 2024 года, выразив соболезнования всем тем, кто знал бойца.

Источник: CityTraffic.ru

Житель Кинельского района Самарской области Алексей Алексанов погиб в зоне СВО. Печальной новостью 2 апреля 2024 года поделился в соцсетях глава района Юрий Жидков.

Он рассказал, что Алексей Алексанов родился и вырос в селе Красносамарское, окончил местную школу. Получил образование, работал в ООО «Электрум».

Вместе с женой воспитывал двоих детей. Односельчане знали его как добродушного, отзывчивого человека. В последние годы он занимался самбо, вел общественную работу. В зону СВО ушел в октябре 2022 года, в звании старший сержант служил заместителем командира взвода. Героически погиб при исполнении воинского долга.

— Выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким погибшего. В нашей памяти Алексей Геннадьевич навсегда останется героем, мужественным и самоотверженным защитником Отечества, — написал Юрий Жидков.