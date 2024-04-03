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Минздрав Татарстана не подтвердил ликвидацию Управления здравоохранения Казани

Ранее эта информация распространилась в ряде СМИ.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав Татарстана не подтвердил ликвидацию Управления здравоохранения Казани. Ранее эта информация распространилась в ряде СМИ.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, любой мегаполис, город и медучреждение нуждается в постоянной координации. При этом стареющее население требует эффективных муниципальных программ.

Как отметил депутат, неважно, кто отвечает за здоровье, важно чтобы все работало. Он назвал информацию о ликвидации Управления здравоохранения города шуткой в честь 1 апреля.

Напомним, жителей Татарстана, подлежащих диспансеризации, начал обзванивать чат-бот.

медицина