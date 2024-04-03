В целях безопасности с 5 апреля приостанавливаются полеты из Актобе в Казань

«В целях обеспечения безопасности полетов начиная с 05.04.2024 года авиасообщение по направлению Актобе — Казань — Актобе будут приостановлены», — указано в сообщении.
При этом в авиакомпании добавили, что Планируемое возобновление авиасообщения будет объявлено позднее.
О возобновлении полетов по данному направлению компания обещала уведомить позже.
Отметим, что казахстанская авиакомпания QAZAQ AIR возобновила рейсы из Актобе в Казань с 1 апреля. Рейсы планировалось выполнять два раза в неделю по понедельникам и пятницам.