Воспитателя детского сада наказали за избиение ребенка в Мангистау

Признание подсудимой своей вины и искреннее раскаяние суд признал обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. Отягчающих обстоятельств установлено не было. Суд признал воспитателя детского сада виновной в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч.2 ст. 140 УК. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 50 МРП (172 500 тенге) и лишили права заниматься деятельностью по воспитанию несовершеннолетних на один год. В соответствии с ч.2 ст. 140 УК РК неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (590 720 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до сорока суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.