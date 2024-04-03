Уборка сухих растений и мусора: как в Крыму готовятся к пожароопасному сезону

По словам Игоря Скуртула, ограничений для жителей и гостей полуострова это не несет. Еще до начала сезона опасности возникновения пожаров специалисты провели подготовительные работы: очистили территории от мусора и сухих растений, а также опахали территории и подготовили минерализированные полосы.