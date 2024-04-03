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Уборка сухих растений и мусора: как в Крыму готовятся к пожароопасному сезону

В Крыму начался пожароопасный сезон 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Теплая погода на полуострове вот уже неделю радует крымчан. Однако жара сулит немало трудностей. Так, с 1 апреля 2024 года на территории республики начал действовать пожароопасный сезон.

Как рассказал в интервью «Вести Крым» начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по РК Игорь Скуртул, дата, когда начинается пожароопасный сезон, меняется из года в год. Это зависит от наступления устойчивой теплой погоды и схода снежного покрова.

По словам Игоря Скуртула, ограничений для жителей и гостей полуострова это не несет. Еще до начала сезона опасности возникновения пожаров специалисты провели подготовительные работы: очистили территории от мусора и сухих растений, а также опахали территории и подготовили минерализированные полосы.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, крымчанам следует обращаться по телефонам 101 и 112.

пожары
МЧС