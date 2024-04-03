На территории предприятия в Азове локализовали пожар, выгорело 250 кв. метров

В Азове, на территории производственного здания, вспыхнул пожар. К этому моменту пламя уже локализовано, продолжается тушение, сообщили в пресс-службе региональном управления МЧС.
— Горят деревянные поддоны на площади в 250 кв. метров в производственном здании. Адрес — Некрасова, 47. В 15:53 пламя удалось локализовать, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Судя по открытым данным, по указанному адресу находится полимерное предприятие. Сколько сил и средств задействовали на месте происшествия, пока не уточняется. Также не было информации о пострадавших.
Напомним, очевидцы первыми сообщили о возгорании. Азовчане сняли на камеры своих гаджетов огонь и черный стоп дыма.