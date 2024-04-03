В пермском ТЦ iMALL Эспланада прошла эвакуация посетителей

3 апреля посетители торгового центра iMALL Эспланада эвакуировались из здания. Причиной тому стало сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации на пар, которое поступило в МЧС в 17:36.
— При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет. В настоящее время проводятся работы техником обслуживающей организации, — объяснили в ведомстве.
В МЧС добавили, что здание самостоятельно покинули 30 человек. Пострадавших нет, ТЦ продолжил работу.