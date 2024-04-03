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В пермском ТЦ iMALL Эспланада прошла эвакуация посетителей

Пермяков эвакуировали из торгового центра на эспланаде.

3 апреля посетители торгового центра iMALL Эспланада эвакуировались из здания. Причиной тому стало сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации на пар, которое поступило в МЧС в 17:36.

— При проведении разведки первым прибывшим пожарно-спасательным подразделением угроз не обнаружено. Повода для беспокойства нет. В настоящее время проводятся работы техником обслуживающей организации, — объяснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что здание самостоятельно покинули 30 человек. Пострадавших нет, ТЦ продолжил работу.

МЧС