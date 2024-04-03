По делу о фальсификации закупок задержаны сотрудники Агентства материальных резервов

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik.Двое начальников отделов Агентства материальных резервов Молдовы задержаны по итогам обысков в среду, сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Речь идет о заместителе директора и начальнике Управления государственными материальными резервами. Уточняется, что задержанные оказывали поддержку некоторым экономическим агентам для их победы в тендерах на закупку запасов мазута, пшеницы, сахара, некоторого технического оборудования и транспортных средств.
Закупки проводили в 2022—2024 годах по завышенным ценам, что нанесло ущерб госбюджету в особо крупных размерах, уточнили в НАЦ.
«Выявлены отклонения в процедуре закупки запасов мазута (…) было принято более дорогое предложение на 58,4 миллиона леев для закупки 14,5 тысячи тонн мазута, при этом первоначальный объем мазута в 16,5 тысячи тонн был сокращен на 2 тысячи тонн, что повлекло за собой дополнительные расходы из государственного бюджета. Для закупки продовольственной пшеницы было принято предложение в размере 11,3 миллиона леев для закупки 33,2 тысячи тонн», — говорится в пресс-релизе ведомства.
В 2023 году была также организована процедура закупки 400 тонн сахара на сумму 6 692 592,59 лея «методом переговоров без предварительного опубликования уведомления об участии, а также ограничения участия других экономических агентов с указанием информации только одного хозяйствующего субъекта».
НАЦ и Антикоррупционная прокуратура проводят мероприятия по установлению всех причастных лиц, а также по установлению общего ущерба, причиненного государственному бюджету.