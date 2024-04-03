По делу о фальсификации закупок задержаны сотрудники Агентства материальных резервов

«Выявлены отклонения в процедуре закупки запасов мазута (…) было принято более дорогое предложение на 58,4 миллиона леев для закупки 14,5 тысячи тонн мазута, при этом первоначальный объем мазута в 16,5 тысячи тонн был сокращен на 2 тысячи тонн, что повлекло за собой дополнительные расходы из государственного бюджета. Для закупки продовольственной пшеницы было принято предложение в размере 11,3 миллиона леев для закупки 33,2 тысячи тонн», — говорится в пресс-релизе ведомства.