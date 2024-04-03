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Воспитательницу детсада на Юнусабаде уволили за грубое обращение с воспитанницей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В детсаду Юнусабадского района Ташкента воспитательница грубо обращалась с девочкой, кричала на нее и хватала за руку, оставив синяки. Педагога уволили, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В социальных сетях распространилось видео, зафиксированное камерой, установленной в помещении детсадовской группы. На кадрах видно, что воспитательница детского сада откровенно издевается над маленькой девочкой..

Офис детского омбудсмана изучил данный инцидент. Оказалось, что 27 марта мать воспитанницы обратилась в районный отдел дошкольного и школьного образования с заявлением о жестоком обращении с ее несовершеннолетним ребенком.

В своем заявлении мать девочки рассказала, что во время дневных занятий воспитательница нагрубила ребенку и с силой схватила ее за руку, оставив огромные синяки..

Расследование отдела дошкольного и школьного образования Юнусабадского района подтвердило, что воспитательница откровенно грубо обращалась с ребенком..

Через два дня после инцидента администрация дошкольного учреждения расторгла заключенный с воспитателем трудовой договор. Детский омбудсман сообщила, что сейчас дело расследует прокуратура Юнусабадского района.

Напомним, что недавно сотрудницы наманганского детсада за оскорбления и оставление детей без присмотра получили выговор.