Воспитательницу детсада на Юнусабаде уволили за грубое обращение с воспитанницей

В социальных сетях распространилось видео, зафиксированное камерой, установленной в помещении детсадовской группы. На кадрах видно, что воспитательница детского сада откровенно издевается над маленькой девочкой..
Офис детского омбудсмана изучил данный инцидент. Оказалось, что 27 марта мать воспитанницы обратилась в районный отдел дошкольного и школьного образования с заявлением о жестоком обращении с ее несовершеннолетним ребенком.
В своем заявлении мать девочки рассказала, что во время дневных занятий воспитательница нагрубила ребенку и с силой схватила ее за руку, оставив огромные синяки..
Расследование отдела дошкольного и школьного образования Юнусабадского района подтвердило, что воспитательница откровенно грубо обращалась с ребенком..
Через два дня после инцидента администрация дошкольного учреждения расторгла заключенный с воспитателем трудовой договор. Детский омбудсман сообщила, что сейчас дело расследует прокуратура Юнусабадского района.
Напомним, что недавно сотрудницы наманганского детсада за оскорбления и оставление детей без присмотра получили выговор.