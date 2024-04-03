К разработчику системы бронирования «Леонардо» пришли силовики

28 сентября 2023 года «Леонардо» подвергся масштабной DDoS-атаке, из-за которой у российских авиакомпаний, в частности всей группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Red Wings, возникли перебои с регистрацией пассажиров. Позже в «Ростехе» заявили, что целью хакеров была остановка авиаперевозок в России, а сами DDoS-атаки исходили с территории нескольких стран, в том числе — Украины.