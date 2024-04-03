В Самарской области затопило 226 приусадебных участков и 36 домов

Так, в Пестравском районе подтоплены 20 участков: 17 — в Пестравке, два — в Михайло-Овсянке и один — в Садовке; в Большой Глушице в Большеглушицком районе 37 участков и 14 домов; в Ставропольском районе 57 участков: 54 — в Выселках и три в Нижнем Санчелеево; в Большечерниговском районе 48 участков и шесть домов: 46 участков и шесть домов в Кочкиновке и два участка в Августовке; в Алексеевском районе по 16 участков и домов: по 14 — в Летниково и по два — в Самовольно-Ивановке; в Елховке Елховского района один участок; в Сухой Вязовке Волжского района 74 участка.