В Самарской области затопило 226 приусадебных участков и 36 домов

В Самарской области продолжается паводок. Еще недавно в зоне подтопления были только дороги, мосты и приусадебные участки. А в среду, 3 апреля 2024 года, стало известно, что большая вода все же добралась до жилых домов.
— В зоне подтопления сейчас находятся 226 приусадебных участков и 36 домов, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Так, в Пестравском районе подтоплены 20 участков: 17 — в Пестравке, два — в Михайло-Овсянке и один — в Садовке; в Большой Глушице в Большеглушицком районе 37 участков и 14 домов; в Ставропольском районе 57 участков: 54 — в Выселках и три в Нижнем Санчелеево; в Большечерниговском районе 48 участков и шесть домов: 46 участков и шесть домов в Кочкиновке и два участка в Августовке; в Алексеевском районе по 16 участков и домов: по 14 — в Летниково и по два — в Самовольно-Ивановке; в Елховке Елховского района один участок; в Сухой Вязовке Волжского района 74 участка.
Местные администрации организовали откачку воды. При необходимости людей эвакуируют в пункты временного размещения. ПВР Большечерниговского и Большеглушицкого районов уже приняли 26 человек, в том числе четверых детей.