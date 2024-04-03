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В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе

ИРКУТСК, 3 апр — РИА Новости. Водитель, сбивший в Тулуне на пешеходном переходе двух школьников, один из которых скончался, арестован на два месяца, сообщает прокуратура Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«Тулунский городской суд с учетом мнения прокурора заключил сбившего школьников водителя под стражу на срок до 2 июня 2024 года», — говорится в сообщении.

В Тулуне возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло во вторник в микрорайоне Угольщиков. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей — семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.

Прокуратура контролирует ход расследования.

СК