В Тулуне арестовали водителя, сбившего двух школьников на переходе

В Тулуне возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. ДТП с участием автомобиля Toyota Caldina произошло во вторник в микрорайоне Угольщиков. Водитель сбил двух школьников, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП один из детей — семилетний мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, второй ребенок 11 лет госпитализирован с тяжелыми травмами. Водитель иномарки был освидетельствован, состояние алкогольного опьянения не установлено.