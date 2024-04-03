В Самаре на замглавы дептранса завели уголовное дело из-за 50 новых автобусов

В Самаре заместитель главы департамента транспорта стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий при распоряжении субсидией на приобретение автобусов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
В мае 2023 года региональный Минтранс выделил администрации Самары деньги на покупку новых автобусов. Правоохранители выяснили, что замглавы городского дептранса нарушил условия предоставления субсидии и перечислил 92 млн рублей МП, которое не занимается автобусными перевозками.
Полученную сумму предприятие направило на возмещение затрат по покупке 50 автобусов по договору лизинга. При этом почти сразу новую технику передали для использования сторонней организации. Как считают в прокуратуре, на невыгодных для бюджета условиях. В надзорном ведомстве полагают, что все это привело к перебоям в работе общественного транспорта.
Сейчас ведется следствие. Если вина замглавы департамента транспорта Самары, фамилию которого стражи порядка пока не называют, будет доказана, то ему может грозить от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, чиновника могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.