В Самаре на замглавы дептранса завели уголовное дело из-за 50 новых автобусов

Сейчас ведется следствие. Если вина замглавы департамента транспорта Самары, фамилию которого стражи порядка пока не называют, будет доказана, то ему может грозить от трех до десяти лет лишения свободы. Кроме того, чиновника могут лишить права занимать определенные должности на срок до трех лет.