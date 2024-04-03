Восемь иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Актюбинской области (видео)

Дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель минивена и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.