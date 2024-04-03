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Восемь иностранцев погибли в ДТП с грузовиком в Актюбинской области (видео)

Сегодня на трассе в Актюбинской области столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota-Аlhpard. В ДТП погибли 8 граждан Узбекистана, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: t.me/POLICE_of_KZ

Дорожно-транпортное происшествие произошло 3 апреля на автодороге Самара-Шымкент возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard под управлением гражданина Республики Узбекистан. В результате ДТП водитель минивена и 7 его пассажиров, граждан Узбекистана, погибли на месте происшествия.

По предварительным данным у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы. Департамент полиции призывает водителей следить за состоянием автотранспорта, строго соблюдать правила дорожного движения.