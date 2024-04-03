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Восемь граждан Узбекистана погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области

ДТП произошло 3 апреля на автодороге Самара — Шымкент, погибли восемь человек, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

По информации полиции, ДТП произошло возле поселка Маржанбулак с участием грузовой автомашины Volvo и минивена Toyota-Аlhpard, которым управлял гражданин Узбекистана.

«В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров — граждане Узбекистана — погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы на ВОАД рано утром 3 апреля произошла авария с участием трех автомобилей: Kia K5, Toyota Highlander и Daewoo Matiz. Пострадали три человека.