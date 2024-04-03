Восемь граждан Узбекистана погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области

«В результате ДТП водитель минивена и семь его пассажиров — граждане Узбекистана — погибли на месте происшествия. По предварительным данным, у грузового автомобиля лопнуло колесо при движении, водитель потерял управление транспортом и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение», — говорится в сообщении.