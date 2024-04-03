Нижегородские врачи борются за жизнь девочки, упавшей в выгребную яму

Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего в выгребную яму, в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях областной детской клинической больницы.
Упавшая в выгребную яму девочка поступила в НОДКБ в очень тяжелом состоянии. Юная пациентка находилась под пристальным вниманием реаниматологов и других врачей.
Тем не менее, ребенка уже перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание. Девочка находится в сознании. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, отмечая положительную динамику.
«В соцсетях тиражируются снимки ребенка в палате — они не имеют отношения к НОДКБ и этому инциденту», — добавили в больнице.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что хирурги спасли пациентку из Арзамаса с редким заболеванием.