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Нижегородские врачи борются за жизнь девочки, упавшей в выгребную яму

Упавшая в выгребную яму девочка поступила в НОДКБ в очень тяжелом состоянии.

Врачи борются за жизнь ребенка, упавшего в выгребную яму, в Нижнем Новгороде, сообщается в соцсетях областной детской клинической больницы.

Упавшая в выгребную яму девочка поступила в НОДКБ в очень тяжелом состоянии. Юная пациентка находилась под пристальным вниманием реаниматологов и других врачей.

Тем не менее, ребенка уже перевели с ИВЛ на самостоятельное дыхание. Девочка находится в сознании. Врачи продолжают бороться за ее жизнь, отмечая положительную динамику.

«В соцсетях тиражируются снимки ребенка в палате — они не имеют отношения к НОДКБ и этому инциденту», — добавили в больнице.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что хирурги спасли пациентку из Арзамаса с редким заболеванием.

несчастный случай
медицина