Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики съехались к школе в Воронеже из-за «подозрительного предмета»

В Воронеже силовики съехались к школе № 2 на улице Танеева в связи с поступлением сообщения о «подозрительном предмете». Об этом рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

По данным полицейских, озвученная в сообщении информация не подтвердилась. В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что в связи с опасениями родителей часть окон в школах облцентра оклеят защитной пленкой. Администрациям учреждений поручили определить помещения, которые нужно дополнительно обезопасить в первую очередь. Прорабатывается вопрос создания в каждом учебном заведении одного или нескольких наиболее защищенных общих помещений, куда можно будет быстро вывести детей «в случае объявления опасности налета».

образование