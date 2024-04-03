Силовики съехались к школе в Воронеже из-за «подозрительного предмета»

Ранее стало известно, что в связи с опасениями родителей часть окон в школах облцентра оклеят защитной пленкой. Администрациям учреждений поручили определить помещения, которые нужно дополнительно обезопасить в первую очередь. Прорабатывается вопрос создания в каждом учебном заведении одного или нескольких наиболее защищенных общих помещений, куда можно будет быстро вывести детей «в случае объявления опасности налета».