Силовики съехались к школе в Воронеже из-за «подозрительного предмета»

По данным полицейских, озвученная в сообщении информация не подтвердилась. В пресс-службе мэрии Воронежа сообщили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме.
Ранее стало известно, что в связи с опасениями родителей часть окон в школах облцентра оклеят защитной пленкой. Администрациям учреждений поручили определить помещения, которые нужно дополнительно обезопасить в первую очередь. Прорабатывается вопрос создания в каждом учебном заведении одного или нескольких наиболее защищенных общих помещений, куда можно будет быстро вывести детей «в случае объявления опасности налета».