Бывшая жена и брат Бишимбаева жалуются на давление с его стороны

«Он всяческое давление на меня оказывает: “Так скажи, так скажи”, — заявил Байжанов во время судебного заседания в среду.
Адвокат Байжанова попросил судью обеспечить, чтобы подсудимые Байжанов и Бишимбаев сидели раздельно.
«Чтобы у Бишимбаева не было возможности обращаться к Байжанову. Это желание Байжанова. Байжанов считает, что на него оказывается давление. Сейчас какая-то перепалка между ними. Хотя бы со следующего (заседания — КазТАГ)», — заявил адвокат.
Судья Айжан Кульбаева, сказала что рассмотрит вопрос.
К вечеру 3 апреля бывшая жена Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман в социальных сетях прокомментировала вышеописанную ситуацию и заявила, что на нее тоже пытаются оказать давление.
«Не то, что на него (он рядом, на скамье подсудимых), на меня пытаются оказать давление! Это так страшно. Надеюсь суд отделит Бахытжана от этого…», — написала Назым Кахарман.