Бывшая жена и брат Бишимбаева жалуются на давление с его стороны

«Чтобы у Бишимбаева не было возможности обращаться к Байжанову. Это желание Байжанова. Байжанов считает, что на него оказывается давление. Сейчас какая-то перепалка между ними. Хотя бы со следующего (заседания — КазТАГ)», — заявил адвокат.