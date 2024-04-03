Астанчанин вытолкнул сожительницу из авто и был наказан

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении гражданина Ш. по факту совершения мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП). Согласно обстоятельствам дела, в день происшествия «Ш., находясь в автомобиле, оскорбительно приставал к К., выражая к ней неуважение». Последняя, как поясняется, приходится ему сожительницей.
«Потерпевшая К. пояснила, что сама находилась в нетрезвом состоянии, и между ними на почве ревности произошел словесный конфликт. После этого Ш. остановился, открыл пассажирскую дверь и вытолкнул ее из салона автомобиля», — говорится в Telegram-канале судов столицы.
В результате инцидента у потерпевшей телесных повреждений не нашли, также она не имеет претензий к Ш. Совершенное правонарушение подтверждается видеозаписью, пояснениями К. и признанием подсудимого. Постановлением суда Ш. признан виновным в совершении адмправонарушения по части 1 статьи 434 КоАП, его арестовали на пять суток. Постановление не вступило в законную силу. Добавим, согласно части 1 статьи 434 КоАП, мелкое хулиганство влечет штраф в 20 МРП (почти 74 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.