ЦРУ в срочном порядке уведомляло Россию о подготовке теракта, заявил Херш

«Было больше предупреждений между разведками, по меньшей мере, одно было маркировано “срочно” и передавалось перед концертом от ЦРУ к российской разведке», — написал Херш в своей колонке на интернет-портале Substack.
По словам его собеседника, пожелавшего остаться неизвестным, также США передавали данные о том, что информация о предстоящей атаке была «достоверной», а сам теракт должен был произойти в «краткосрочной» перспективе.
По информации Херша, американская разведка заранее не знала, что целью террористов должен был стать именно «Крокус», речь в предупреждении шла о месте «публичного скопления».
Ранее в ряде американских СМИ, включая New York Times и Washington Post, появились сообщения с утверждениями о том, что якобы власти США за две недели предупреждали Россию о подготовке теракта в комплексе «Крокус сити холл».
Источник РИА Новости в российском компетентном ведомстве сообщил о том, что информация в СМИ США о том, что Вашингтон якобы предупреждал Россию о подготовке к теракту в «Крокусе», не соответствует действительности.
Как заявил собеседник агентства, данная информация не соответствует действительности. По его словам, США действительно информировали Россию о террористической угрозе, однако, данная информация носила общий характер и содержала лишь предупреждения о возможности совершения терактов в местах массового скопления граждан.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 144 человека.