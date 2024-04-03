Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Meta*: наряду с WhatsApp со сбоями работают Facebook* и Instagram* — Downdetector.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мессенджер WhatsApp работает со сбоями по всему миру, пользователи из Европы оставляют сотни тысяч жалоб — Downdetector.
Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Meta*: наряду с WhatsApp со сбоями работают Facebook* и Instagram* — Downdetector.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.