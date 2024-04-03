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WhatsApp работает со сбоями по всему миру

Мессенджер WhatsApp работает со сбоями по всему миру, пользователи из Европы оставляют сотни тысяч жалоб — Downdetector.

Источник: © РИА Новости

Пользователи по всему миру жалуются на работу сервисов Meta*: наряду с WhatsApp со сбоями работают Facebook* и Instagram* — Downdetector.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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