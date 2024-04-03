Шойгу предостерег Францию от отправки войск на Украину

Телефонный разговор министров состоялся 3 апреля. В ходе него стороны обсудили ряд актуальных проблем, в том числе теракт в «Крокус Сити Холле» и конфликт на Украине.
«В отношении заявлений Елисейского дворца об отправке французского контингента на Украину Сергей Шойгу указал, что в случае их практической реализации это создаст проблемы для самой Франции», — сообщили в пресс-службе Минобороны России по итогам переговоров.
Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает отправки западных войск на Украину. Глава СВР Сергей Нарышкин позднее сообщил, что РФ располагает информацией о готовящейся Францией отправке на Украину воинского контингента численностью около двух тысяч человек.