При землетрясении на Тайване погибли 9 человек, более 1 тыс. — пострадали

Все смертельные случаи зарегистрированы в городе Хуалянь, в 25 км к юго-востоку от которого находился эпицентр землетрясения. Среди девяти погибших — пять женщин и четверо мужчин.
Из-за землетрясения свыше 125,7 тыс. домохозяйств по всему Тайваню столкнулись с проблемами с водоснабжением, еще почти 372 тыс. с перебоями в подаче электроэнергии. К вечеру проблемы с водоснабжением остаются у почти 15 тыс. домохозяйств, с подачей электроэнергии — у более 1 тыс.
Землетрясение магнитудой 7,5 и 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня около 9:00 по японскому времени (3:00 мск) 3 апреля. Было зафиксировано более 40 афтершоков. Толчки также ощущались на японских островах Окинава и Мияко, там было объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой 3 м.