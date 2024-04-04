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При землетрясении на Тайване погибли 9 человек, более 1 тыс. — пострадали

В результате крупнейшего за последние 25 лет землетрясения на Тайване погибли девять человек, сообщило Центральное телеграфное агентство острова. Число пострадавших достигло 1011. Еще 143 человек остаются заблокированными в поврежденных зданиях.

Источник: Соцсети

Все смертельные случаи зарегистрированы в городе Хуалянь, в 25 км к юго-востоку от которого находился эпицентр землетрясения. Среди девяти погибших — пять женщин и четверо мужчин.

Из-за землетрясения свыше 125,7 тыс. домохозяйств по всему Тайваню столкнулись с проблемами с водоснабжением, еще почти 372 тыс. с перебоями в подаче электроэнергии. К вечеру проблемы с водоснабжением остаются у почти 15 тыс. домохозяйств, с подачей электроэнергии — у более 1 тыс.

Землетрясение магнитудой 7,5 и 6,6 произошло у восточного побережья Тайваня около 9:00 по японскому времени (3:00 мск) 3 апреля. Было зафиксировано более 40 афтершоков. Толчки также ощущались на японских островах Окинава и Мияко, там было объявлено предупреждение об угрозе цунами высотой 3 м.