При землетрясении на Тайване погибли 9 человек, более 1 тыс. — пострадали

Из-за землетрясения свыше 125,7 тыс. домохозяйств по всему Тайваню столкнулись с проблемами с водоснабжением, еще почти 372 тыс. с перебоями в подаче электроэнергии. К вечеру проблемы с водоснабжением остаются у почти 15 тыс. домохозяйств, с подачей электроэнергии — у более 1 тыс.