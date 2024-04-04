СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

Ранее в ночь на четверг украинский телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.
«Харьков — снова взрывы», — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.