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СМИ сообщили о новых взрывах в Харькове

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Повторные взрывы прогремели в Харькове, в регионе продолжает звучать воздушная тревога, информирует украинский телеканал ТСН.

Источник: AP 2023

Ранее в ночь на четверг украинский телеканал «Общественное» сообщал о серии взрывов в городе на фоне воздушной тревоги.

«Харьков — снова взрывы», — говорится в сообщении ТСН, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.