Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

Накануне СМИ сообщили о хаосе в Шотландии из-за нового закона, который вызвал ожесточенные дебаты. Это является серьезным предупреждением для «вмешивающихся судей из Страсбурга», которые два года назад помешали высылке мигрантов из Великобритании в Руанду.