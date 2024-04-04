Сунак пригрозил выходом Британии из ЕСПЧ

«Я считаю, что обеспечение безопасности границ и контроль над нелегальной миграцией имеют большее значение, чем наше участие в иностранном суде», — отметил премьер-министр.
Накануне СМИ сообщили о хаосе в Шотландии из-за нового закона, который вызвал ожесточенные дебаты. Это является серьезным предупреждением для «вмешивающихся судей из Страсбурга», которые два года назад помешали высылке мигрантов из Великобритании в Руанду.
Речь идет о законе о разжигании ненависти, в частности на почве трансгендерности. Спорный закон предусматривает введение ответственности за разжигание ненависти на основе религии, сексуальной ориентации, возраста, инвалидности или трансгендерности какого-либо человека.
При этом максимальным наказанием за его нарушение является лишение свободы сроком до семи лет.