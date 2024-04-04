МО РФ сообщило о поражении «Градом» ангара с несколькими гаубицами М777 ВСУ

«В ходе боевой работы расчет РСЗО “Град” под командованием военнослужащего с позывным Земляк поразил ангар украинских националистов, находящийся в тыловом районе. Операторы БПЛА не только подтвердили точное попадание реактивных снарядов, но и доложили об уничтожении сразу нескольких гаубиц производства США М777, находящихся в данном укрытии», — сообщили там.
Как отметили в ведомстве, за успешное выполнение боевой задачи личному составу расчета вручили госнаграды.
«Град» — 122-мм реактивная система залпового огня, предназначенная для поражения мотопехотных и пехотных подразделений противника в местах сосредоточения, на марше и в боевых порядках, а также артиллерийских и минометных батарей, подразделений ПВО и объектов тыла. Максимальная дальность стрельбы составляет 40 км.
Производство РСЗО «Град» завершилось в конце 1980-х годов. Сегодня такими системами располагает около 60 стран мира, включая Украину.