ВКС нанесли удар бомбами, от которых не укрыться в блиндаже

ОДАБ-500 — объемно-детонирующая бомба, работающая в два такта: сначала при срабатывании она выбрасывает взрывчатый жидкий состав, образующий аэрозольное облако, которое затем детонирует в большом объёме. За счет этого создается высокотемпературный взрыв с мощной ударной волной, которая «затекает» в окопы, блиндажи и прочие укрытия, уничтожая противника.