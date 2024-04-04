Расчет «Ланцета» уничтожил американскую гаубицу M777

«Наш расчет разведывательных коптеров, работая за населенным пунктом Марьинка на новых огневых позициях противника под Красногоровкой, обнаружил там замаскированную украинскую 155 мм гаубицу M777 американского производства. Ребята скорректировали по ней расчет наших “бплашников”, работающих “Ланцетами”. Парни оперативно подняли в воздух свою “птичку” и отработали по артиллерийскому орудию противника. Видео со средств объективного контроля подтверждает полное уничтожение вражеской гаубицы», — сообщил офицер-разведчик.