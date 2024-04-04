Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

«Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в МО РФ.