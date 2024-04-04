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Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

ЛУГАНСК, 4 апр — РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников уничтожила группу украинских военнослужащих в опорном пункте на северском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 километра от противника осколочно-фугасными боеприпасами.

«После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны противника экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию», — пояснили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что основной задачей бронегруппы было не допустить ротацию противника на данном участке фронта.