Тульские десантники уничтожили в ДНР группу украинской пехоты

«Бронегруппа гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского соединения ВДВ, действующая на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, в темное время суток оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что группа работала на расстоянии около 1 километра от противника осколочно-фугасными боеприпасами.
«После поражения объекта и уничтожения живой силы ВСУ во избежание ответного огня со стороны противника экипаж боевой машины десанта немедленно меняет огневую позицию», — пояснили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что основной задачей бронегруппы было не допустить ротацию противника на данном участке фронта.