Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

«Девять человек погибли, 1038 получили ранения, 93 человека оказались в ловушке, с 52 людьми потеряна связь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 1011 пострадавших.
Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.
При этом магнитуда самого мощного землетрясения по обновленным данным главного метеорологического агентства Японии составила 7,7. После этого произошли землетрясения магнитудами 6,6 и 6,3. Судя по кадрам, которые публикуют пользователи в X, некоторые здания на Тайване получили повреждения — они накренились и частично разрушены.