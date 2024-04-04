Число пострадавших при землетрясении на Тайване достигло 1038 человек

Китайский сейсмологический центр сообщил, что в среду у побережья уезда Хуалянь, расположенного в восточной части острова Тайвань произошло землетрясение магнитудой 7,3. Число афтершоков после землетрясения по состоянию на 18.01 (13.01 по мск) превысило 160. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.