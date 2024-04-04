Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус сити холла». Кроме того, в надзорных подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты документы, связанные с пожарной безопасностью, проведением проверок и других надзорных мероприятий. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.