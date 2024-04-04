Отделка стен зала «Крокуса» могла способствовать распространению пожара

«По имеющейся предварительной информации, стены зрительного зала “Крокус сити холла” были отделаны горючими материалами, которые могли способствовать очень быстрому распространению огня после поджога террористами», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что, кроме высокой горючести, эти материалы обладают высокой токсичностью при горении и выделяют большое количество ядовитого дыма.
В правоохранительных органах уточнили, что сейчас вся информация, документы и сертификаты соответствия изучаются и анализируются.
Очевидцы, спасшиеся из концертного зала, рассказывали, что после поджога огонь почти моментально распростанился практически на всю стену. Адвокат пострадавших от теракта Игорь Трунов подал в СК заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении владельцев комплекса, так как, по мнению заявителей, здание не было оборудовано системами противопожарной защиты в должной мере.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что следователи допросили ответственного за пожарную безопасность «Крокус сити холла». Кроме того, в надзорных подразделениях ГУ МЧС по Московской области были изъяты документы, связанные с пожарной безопасностью, проведением проверок и других надзорных мероприятий. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал проверить состояние противопожарной безопасности на объекте, проанализировать работоспособность систем противопожарной защиты, а также были ли открыты двери запасных выходов в момент теракта.