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Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. ПВО ночью сбила пять украинских беспилотников над Белгородской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — уточнили в ведомстве.

Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что пострадавших и разрушений при поражении БПЛА нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.