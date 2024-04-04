Над Белгородской и Тульской областями сбили пять беспилотников

«Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над территорией Белгородской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей», — уточнили в ведомстве.
Ранее министерство по региональной безопасности Тульской области сообщило, что пострадавших и разрушений при поражении БПЛА нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи БПЛА, которые перехватывают средства ПВО. В приграничных регионах действует высокий уровень террористической опасности.