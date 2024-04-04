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Заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением попал на видео

УФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) показала видео заминированного схрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением. Кадрами делится РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

На кадрах видно, как военный заходит в здание, на двери которого стояла растяжка с гранатой. Далее он показывает стеллажи с огнестрельным оружием. На верхней полки лежат гранатометы натовского производства, отмечает боец. После он спускается в подвал, где также хранились натовские гранатометы.

Ранее стало известно, что в тайнике было девять автоматов Калашникова АК-74, АК-12, один ручной противотанковый гранатомет (РПГ) RGW-90 израильского производства, два РПГ ASM L1A1 британского производства, два РПГ M136a1 американского производства и четыре РПГ RSV M4740 производства Швеции. Опасные предметы уничтожили накладными зарядами.