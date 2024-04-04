Заминированный схрон ВСУ с иностранным вооружением попал на видео

На кадрах видно, как военный заходит в здание, на двери которого стояла растяжка с гранатой. Далее он показывает стеллажи с огнестрельным оружием. На верхней полки лежат гранатометы натовского производства, отмечает боец. После он спускается в подвал, где также хранились натовские гранатометы.