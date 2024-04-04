ФСБ задержала экс-военнослужащего ЦАХАЛ за намерение вступить в ВСУ

Спецслужба установила, что иностранец негативно относится к СВО и политике, проводимой российским руководством. Из-за этого он связывался с запрещенными террористическими группировками, отправляя им свои анкетные и автобиографические данные, чтобы вступить в состав группировок и выполнять «боевые задачи против России».