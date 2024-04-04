В Москве задержали экс-главу отдела полиции Коммунарки

По данным Baza, Тургенев ушел на пенсию в феврале 2024 года. Однако на сайте УВД по ТиНАО полковник Тургенев значился как глава ОВД «Коммунарский» еще 1 апреля, свидетельствует кешированная копия. Сейчас на его месте числится подполковник полиции Павел Аршун.