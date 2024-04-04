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Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области

ДОНЕЦК, 4 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по Харьковской области, они пришлись по Мерефянскому механическому заводу, где по данным подполья производились и хранились БПЛА, а также по железнодорожному составу с военными и боеприпасами ВСУ, сообщил в четверг РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.

«Вечером третьего и ночью четвертого апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, сказал Лебедев.