Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области

«Вечером третьего и ночью четвертого апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что завод граничит с железнодорожным вокзалом. В момент удара, по данным подпольщиков, там разгружался состав с военной техникой, боеприпасами и личным составом ВСУ, из-за детонации на заводе состав тоже попал под удар, сказал Лебедев.