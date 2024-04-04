Подполье сообщило об ударе по производству дронов в Харьковской области

«Вечером третьего и ночью четвертого апреля по Харькову и пригороду пришлась целая серия ударов по военным объектам. Вечером 3 апреля был прилет в городе Мерефа, рядом с Харьковом. Удар был в стороне Мерефянского механического завода. Наша агентура подтвердила, что на заводе изготавливались и хранились БПЛА», — сказал собеседник агентства.